У Луценко говорят, что обвинения против Авакова могут быть и "предметом воображения кляузников"

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Сарган напомнила, что уголовное производство было открыто после обращения в Генпрокуратуру ОО "Центр противодействия коррупции".

Читайте такжеУ Авакова прокомментировали открытие дела против него"Однако обвинения против нынешнего министра внутренних дел могут трактоваться как предмет воображения, что не может быть основанием для преследования министра. А относительно уголовных производств по заявлениям кляузников, то они были и будут. К сожалению, для кого-то это профессия, а в постсоветском обществе - и способ дискредитации", - заявила пресс-секретарь Луценко.

По ее словам, "достаточно вспомнить уголовные производства для проверки заявлений (нардепа Сергея) Каплина, которые не подтвердились".

"Поиск разногласий между руководителями правоохранительных структур является бесполезным. И в ГПУ, и в МВД осознают, что имеют общего врага - преступность и коррупцию - против которого ведут борьбу", - подчеркнула Сарган.

Напомним, накануне генпрокурор Юрий Луценко заявил об открытии уголовного производства против министра внутренних дел Арсена Авакова после обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Читайте такжеЦентр противодействия коррупции увидел "подводные камни" в заявлении ГПУ о деле против АваковаРанее Шабунин заявил, что Аваков не сообщил о конфликте интересов в расследовании в отношении народного депутата Игоря Котвицкого, которое ведет МВД, что и стало основанием для просьбы назначить служебное расследование в отношении чиновника. Котвицкого подозревают в том, что он вывел в оффшор 40 миллионов долларов. Другой нардеп Сергей Лещенко тогда заявил, что в этом замешан Аваков, который, в свою очередь, обвинения опроверг.