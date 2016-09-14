ГПУ закроет дело против Авакова, но он является фигурантом дел НАБУ - пресс-секретарь Луценко

Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Одно из заявлений "Центра противодействия коррупции" стало толчком для того, чтобы эти сведения были внесены в ЕРДР", - сказала она.

Читайте такжеЦентр противодействия коррупции увидел "подводные камни" в заявлении ГПУ о деле против АваковаНа вопрос, о каких именно фактах идет речь в заявлении, Сарган ответила: "Поскольку факты, которые были в этом заявлении, не нашли своего подтверждения, то мы не можем ее обнародовать".

На уточнение, будет ли закрыто соответствующее уголовное производство, учитывая, что информация не подтвердилась, пресс-секретарь сказала, что оно будет закрыто.

Кроме того, на вопрос, действительно ли Аваков на сегодняшний день не является подозреваемым или обвиняемым ни в одном уголовном производстве, Сарган ответила: "Да. Среди тех, которые расследует Генеральная прокуратура".

"Я знаю, что такие дела есть в НАБУ, но уже детали - это к ним", - сказала она и добавила, что в этих делах "он фигурирует или люди, причастные к нему".

Читайте такжеУ Авакова прокомментировали открытие дела против негоКак сообщал УНИАН, 13 сентября Луценко заявил об открытии уголовного производства против Авакова после обращения председателя ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Ранее Шабунин заявил, что Аваков не сообщил о конфликте интересов в расследовании в отношении народного депутата Игоря Котвицкого, которое ведет МВД, что и стало основанием для просьбы назначить служебное расследование в отношении чиновника.