Климкин ответил на предложения Кремля по "дорожной карте" для Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместного подхода к прессе министра иностранных дел Республики Польша Витольдом Ващиковским сегодня в Киеве.

Читайте такжеРоссия собирается "обосновать" аннексию Крыма с помощью "международного права"

«На самом деле у нас на сегодняшний день нет никакой «дорожной карты», где были бы закреплены фундаментально важные вещи. Это последовательность того, что необходимо сделать, и гарантия того, что российская сторона это сделает... Нам нужна одна четко понятная «дорожная карта», и эта «дорожная карта» будет делаться на основе нашей общей позиции в «нормандском формате» - с немецкими и французскими друзьями, которые имеют соответствующий мандат Евросоюза», - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Петр Порошенко в Варшаве по итогам встречи в формате "Большая пятерка + Украина" в рамках саммита НАТО заявил, что "Большая пятерка" с Украиной разработают «дорожную карту» для обеспечения безопасности на востоке Украины.

11 июля Климкин заявил, что логика «дорожной карты» выполнения Минских соглашений состоит в необходимости четко определить последовательность реализации шагов в сфере безопасности, которые касаются прекращения огня, отвода российских войск, тяжелого вооружения, наемников РФ, доступа миссии ОБСЕ ко всему Донбассу, включая границу, и обеспечения безопасности перед выборами, во время выборов и после выборов на Донбассе.

Сегодня, 13 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ предлагает разработать «дорожную карту» для того, чтобы сдвинуть «с мертвой точки» выполнение Минских соглашений, но каждый шаг в сфере укрепления безопасности предлагается сопровождать продвижением политических реформ по легализации российских боевиков на Донбассе.