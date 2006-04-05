В Китае задержан контрабандный украинский истребитель МиГ-29

Таможенные власти Сянгана (Гонконга) задержали прибывший из Украины контейнер, в котором обнаружен боевой самолет, предположительно, МиГ-29, сообщает агентство Киодо Цусин. Об этом, ссылаясь на ИТАР-ТАСС, пишет "Обком". Груз должен был проследовать далее в США.

Контейнер был задержан еще 2 апреля, поскольку разрешения на транзитный провоз военного самолета не имеется, а цели его отправки в Соединенные Штаты также не указаны.

На самолете, как сообщили таможенные власти, нет вооружений. С него также снят двигатель.

Минобороны Украины, сообщают из Киева, заявило, что «не имеет никакого отношения» к задержанному в Сянгане истребителю МиГ-29. Экспортом военной техники и вооружений занимаются специальные структуры правительства, в том числе «Укрспецтехника», отметили в министерстве.