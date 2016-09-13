Порошенко приехал в Днепр (фото)
12:58, 13 сентября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко начал рабочую поездку в Днепр.
Порошенко находится в Днепре / twitter.com/STsegolko
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
"Президент начал визит в Днепр", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, Порошенко в ходе поездки в Днепропетровскую область планирует вручить ключи от новых квартир военнослужащим, принять участие в открытии нового детсада в поселке Юбилейное, а также посетить музей АТО.
Президент принимает участие в церемонии передачи нового жилья участникам АТО. pic.twitter.com/r3edynJu3P— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 13 сентября 2016 г.
Президент начал визит к Днепру.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 13 сентября 2016 г.
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