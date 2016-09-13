Порошенко приехал в Днепр (фото)

12:58, 13 сентября 2016
Политика
4380 0

Президент Украины Петр Порошенко начал рабочую поездку в Днепр.

Порошенко, Днепр / twitter.com/STsegolko

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент начал визит в Днепр", - написал он.

Читайте такжеВ Днепре презентовали "Книгу памяти", посвященную погибшим на Донбассе военным

Как сообщал УНИАН, Порошенко в ходе поездки в Днепропетровскую область планирует вручить ключи от новых квартир военнослужащим, принять участие в открытии нового детсада в поселке Юбилейное, а также посетить музей АТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter