Порошенко призывает страны G7 и ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Отмечается, что глава государства призвал не признавать легитимность парламентских выборов в РФ, которые Москва пытается провести в оккупированном Крыму и в городе Севастополь – украинской территории, что находится во временной оккупации.

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Также Порошенко выразил благодарность столицам стран «Большой семерки» и ЕС за последовательную поддержку, в том числе и финансовую, в проведении сложных, но необходимых для Украины и ее европейского будущего реформ.

Во встрече приняли участие посол Канады Роман Ващук, посол Японии Шигеки Суми, посол Французской Республики Изабель Дюмон, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джудит Гоф, посол США Мари Йованович, посол Федеративной Республики Германия Эрнст Райхель, посол Итальянской Республики Давиде Ла Чечилиа и глава Представительства ЕС Хьюг Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября должны состояться выборы в Госдуму РФ. Избирательная кампания продолжается и на территории Крыма, оккупированного Россией весной 2014 года. РФ заявила о намерении открыть в своих диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове четыре избирательных участка.

8 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала парламенты иностранных государств, парламентские ассамблеи и международные организации воздержаться от участия в наблюдении за ходом незаконных парламентских выборов в оккупированном Россией Крыму, а также ни при каких обстоятельствах не признавать их результаты.

10 сентября президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Павлу Климкину уведомить власти РФ о невозможности проведения выборов в Госдуму на территории Украины.

МИД Украины выразил протест по поводу намерений России провести выборы во временно оккупированных Автономной Республике Крым и Севастополе. Также в МИД заявили, что в связи с этим проведение выборов в помещениях дипломатических и консульских представительств России является невозможным. В МИД отметили, что голосование в российских диппредставительствах возможно исключительно после отказа от проведения выборов на оккупированных территориях Украины, а также после исключения из списков кандидатов в депутаты от российских партий, включенных в региональные группы, которые охватывают временно оккупированные территории Украины.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера считает, что новоизбранная Госдума будет нелегитимной из-за привлечения к выборам оккупированного Крыма.