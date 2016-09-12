ОБСЕ не будет упоминать оккупированный Крым в отчете по российским псевдовыборам

Об этом заявил представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Петерсен в интервью российской газете "Известия".

Читайте такжеЧубаров призвал жителей Крыма бойкотировать выборы в Госдуму РФ

"Так как ОБСЕ работает, основываясь на консенсусе всех стран-членов ОБСЕ, Крым не является частью нашего наблюдения", - заявил Петерсен.

По его словам, в день голосования на территории РФ будет находиться около 300 краткосрочных представителей ОБСЕ.

Напомним, ОБСЕ отказалась отправлять своих наблюдателей на "выборы" в Госдуму на территории оккупированного Крыма. Ранее сообщалось, что подконтрольные России власти в аннексированном Крыму заставляют людей идти на выборы в Госдуму, угрожая увольнением и снижением зарплат.

Как сообщалось, в день выборов в РФ, 18 сентября, в Украине должны были быть образованы избирательные участки в посольстве России в Киеве и Генеральных консульствах России в Одессе, Львове и Харькове. Позже МИД сообщил, что проведение выборов депутатов Государственной думы России в помещениях российских диппредставительств на территории Украины возможно исключительно после отказа российской стороны от проведения выборов на оккупированных территориях.