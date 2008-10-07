Лидер НУ-НС объяснил, что мешает возобновлению коалиции

Лидер фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что быстрому завершению консультаций о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС мешают результаты поездки премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания. (УНИАН: Ю.ТИМОШЕНКО находилась с визитом в Москве 2 октября).

«Нас неприятно поразили результаты и стиль визита ТИМОШЕНКО в столицу Российской Федерации», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что во время этого визита не было достигнуто никаких договоренностей относительно газа, вместо этого есть «позиция в перспективе передать газотранспортную систему России».

Он также заметил, что недопустимым является тот факт, что премьер-министр Украины "молча сидела и наблюдала", когда президент и премьер России обвиняли Украину в незаконной торговле оружием.

«Нам не нравится, что премьер-министр Украины молча сидит и наблюдает, когда премьер-министр другой страны оскорбляет Президента Украины», - сказал В.КИРИЛЕНКО. Лидер фракции НУ-НС отметил, что именно эти обстоятельства «дополнительно сдерживают результативное завершение переговорного процесса».