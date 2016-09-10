Выборы в Госдуму: Климкин объяснил запрет голосования в консульствах на территории Украины
Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипломатических учреждениях на украинской территории из-за включения Крыма в многомандатный федеральный избирательный округ на парламентских выборах.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Европейская правда".
Климкин напомнил, что на выборах, которые состоятся 18 сентября, голосование состоится одновременно по мажоритарным округам и по партийным спискам.
"Если выборы в РФ проходят по федеральному округу, в который РФ – вопреки международному праву и законам Украины – включает Крым, то я считаю, что такие выборы являются нелегитимными, а потому – юридически и политически ничтожными", - заявил он.
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"В соответствии с Венской конвенции, дипучреждения должны уважать законодательство страны пребывания. По Конституции Украины Крым является неотъемлемой частью Украины, и поэтому проведение выборов в округе, который включает Крым, в соответствии с украинским законодательством, является недопустимым. В том числе – в дипломатических учреждениях РФ", - пояснил министр.
По его словам, 10 сентября Украина сообщила об этом РФ дипломатической нотой с детальным юридическим объяснением.
Министр не стал уточнять, как именно Украина будет контролировать выполнение этого предписания, однако признал, что речь идет об эффективном запрете голосования граждан, которые не являются дипломатами. У Киева нет инструментов, которые бы позволили предотвратить голосование персонала дипломатических учреждений РФ.