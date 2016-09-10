Выборы в Госдуму: Климкин объяснил запрет голосования в консульствах на территории Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Европейская правда".

Климкин напомнил, что на выборах, которые состоятся 18 сентября, голосование состоится одновременно по мажоритарным округам и по партийным спискам.

"Если выборы в РФ проходят по федеральному округу, в который РФ – вопреки международному праву и законам Украины – включает Крым, то я считаю, что такие выборы являются нелегитимными, а потому – юридически и политически ничтожными", - заявил он.

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"В соответствии с Венской конвенции, дипучреждения должны уважать законодательство страны пребывания. По Конституции Украины Крым является неотъемлемой частью Украины, и поэтому проведение выборов в округе, который включает Крым, в соответствии с украинским законодательством, является недопустимым. В том числе – в дипломатических учреждениях РФ", - пояснил министр.

По его словам, 10 сентября Украина сообщила об этом РФ дипломатической нотой с детальным юридическим объяснением.

Министр не стал уточнять, как именно Украина будет контролировать выполнение этого предписания, однако признал, что речь идет об эффективном запрете голосования граждан, которые не являются дипломатами. У Киева нет инструментов, которые бы позволили предотвратить голосование персонала дипломатических учреждений РФ.