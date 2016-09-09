СМИ рассказали, как судья-баночник Чаус убегал в оккупированный Крым

Об этом сообщили высокопоставленные источники в САП, пишет Украинская правда.

"Чаус официально не покидал подконтрольную территорию Украине. Но сейчас он таки в Крыму", - сказал один из собеседников.

По его словам, судья выехал сначала в Беларусь, а уже потом оказался в Крыму.

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"Он ехал через Беларусь по чужому паспорту. А почему по чужому паспорту, потому что пересечение границы может стать основанием для международного розыска", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на заседании 6 сентября дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.

9 августа НАБУ заявило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева во время получения взятки в размере 150 тыс. долл. (около 3,7 млн грн).

Позже стало известно, что задержанным оказался скандально известный по ведению в суде ряда громких дел судья Чаус. Однако арестовать судью-взяточника тогда не удалось из-за наличия у него судейского иммунитета.

Перед заседанием Рады 6 сентября комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту дать согласие на арест судьи Чауса. В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время заседания этого комитета заявил, что Чаус сейчас уже находится на территории оккупированного Крыма.

При этом украинцам это громкое задержание скорее запомнилось оригинальным способом хранения денег – в обычных стеклянных банках в огороде.



