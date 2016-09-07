Парубий рассказал ГПУ о прямом влиянии спецслужб РФ и роли Медведчука в событиях в Луганске весной 2014

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле здания Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

“Главная задача и суть сегодняшнего разговора — это был разговор о событиях на Луганщине начала дестабилизации. Как известно, я тогда уехал в Луганск, когда было захвачено помещение Службы безопасности Украины, и около недели вел переговоры об освобождении помещения и сдаче оружия боевиками”, - сказал Парубий.

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Он отметил, что на допросе подробно рассказал о той информации, которая ему известна относительно “российского следа” в событиях, о непосредственном и прямом влиянии российских спецслужб на эти события.

Также, по словам Парубия, он рассказал следователю о роли Виктора Медведчука в тех событиях, а также непосредственно о переговорах, которые вел в тот период.

Председатель парламента выразил надежду, что следствие и прокуратура быстрее смогут сообщить обществу о ходе тех событий, их организаторах и исполнителях.

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Напомним, перед тем как зайти на допрос, Парубий заявил: «Эпизод, по которыму я сегодня буду давать показания, касается того периода, когда боевики захватили луганскую Службу безопасности. Тогда я как секретарь СНБО выехал в Луганск и около недели вел переговоры об условиях сдачи оружия и освобождения здания СБУ».

По его словам, переговоры велись в сложных и опасных условиях. По мнению спикера ВР, следствие интересует, кто был причастен к тем событиям со стороны тогдашней луганской власти.

Парубий также выразил надежду, что Генпрокуратура как можно скорее передаст в суд дела относительно этих событий.