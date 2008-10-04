Яценюк думает, что переговорами можно удержать Ющенко от роспуска ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что будут пока продолжаться переговоры в парламенте о создании коалиции, Президент не распустит парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил на импровизированном брифинге в кинотеатре «Черновцы», где принимал участие в открытии фотовыставки для незрячих «Прикоснуться и увидеть», к организации которой также причастен и его благотворительный фонд «Оупен Юкрейн».

«Пока продолжаются переговоры в стенах парламента, нужно дать возможность политическим силам завершить эти переговоры. Если станет понятно, что нет никаких возможностей до восстановления коалиции, а сейчас речь может идти только о восстановлении демократической коалиции с БЮТ и НУ-НС, а не о создании новой, вот тогда по Конституции Президент имеет право принять решение о роспуске парламента», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что ему официально информация о решении Президента распустить парламент не поступала. «Сегодня консультации проводятся, хотя я имею особую позицию по этому вопросу. Но еще раз отмечаю – мы должны все четко понять. Роспуск парламента – это самый последний инструмент, который может применить Президент».

В то же время А.ЯЦЕНЮК заявил, что не верит, что до вторника удастся прийти в парламенте к какому-то конструктивному решению, однако убежден, что эти консультации, если они будут продолжаться, «могут определенным образом подтолкнуть переговорные стороны к прогрессу в переговорном формате».

На вопрос журналистов, согласится ли в случае восстановления демократической коалиции А.ЯЦЕНЮК опять возглавить парламент, он ответил, что ему в этом случае «абсолютно безразлична собственная судьба». «Меня больше беспокоит восстановление демократической коалиции как таковой», - сказал он.

В то же время спикер парламента исключил проведение одновременных выборов в ВР и выборов Президента страны. «Для этого нужно менять украинскую Конституцию, что сейчас мало реально», - подчеркнул он.