Эксперты прокомментировали требования к техническому функционированию системы е-декларирования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала руководитель общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко на пресс-конференции.

«Относительно борьбы с коррупцией, то могу утверждать, что те критерии, которые были зафиксированы в плане действий о визовой либерализации, Украина выполнила. Все то, что касается электронного декларирования и дальнейшего движения в сфере борьбы с коррупцией, - это чрезвычайно важная вещь, которой ждут все украинцы. Но это уже те вещи, которые выходят все же за пределы визовой либерализации», - заявила Сушко.

При этом эксперт отметила, что необходимо взвешенно воспринимать ожидания Европейского Союза в сфере борьбы с коррупцией.

По ее словам, требования, имевшие отношение к либерализации визового режима, оказались эффективным инструментом для проведения различных реформ, и когда в Евросоюзе увидели, что этот инструмент действует, то проявили заинтересованность, чтобы Украина двигалась дальше в проведении реформ.

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«В целом, это не плохо, ведь мы все хотим получить прогресс в борьбе с коррупцией, но в то же время, я, например, против того, чтобы делалась привязка к тому, что мы с электронным декларированием что-то до конца не доделали, и за это нам не дадут безвизовый режим», - сказала Сушко.

В свою очередь аналитик ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая напомнила, что в последнем шестом отчете Европейской комиссии о визовой либерализации содержался пункт, касающийся обещаний украинского правительства и высокопоставленных чиновников выполнить оставшееся для получения безвизового режима.

В частности, одно из условий касалась полного функционирования Национального агентства по предотвращению коррупции и возможности осуществления проверки состояния и имущества чиновников.

Она отметила, что в плане действия визовой либерализации не были прописаны технические требования к функционированию системы электронного декларирования. Но, добавила эксперт, уже сейчас наблюдается определенный прогресс в решении этого вопроса, и поэтому есть надежда, что все недостатки системы э-декларирования будут исправлены и система будет полностью работать.

Кульчицкая подчеркнула, что эффективная система электронного декларирования в первую очередь нужна Украине, а не Европейскому Союзу.

«Мы как украинцы должны быть в первую очередь заинтересованы, чтобы эта система полностью работала, и чтобы ею можно было удобно пользоваться, доказывать вину определенных чиновников, возможно, в хищении денежных средств, в коррупционных схемах», - добавила эксперт.