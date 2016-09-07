Эксперты прокомментировали требования к техническому функционированию системы е-декларирования
Эксперты считают, что требования к техническому функционированию системы электронного декларирования состояний чиновников выходят за пределы плана действий визовой либерализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала руководитель общественной организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко на пресс-конференции.
«Относительно борьбы с коррупцией, то могу утверждать, что те критерии, которые были зафиксированы в плане действий о визовой либерализации, Украина выполнила. Все то, что касается электронного декларирования и дальнейшего движения в сфере борьбы с коррупцией, - это чрезвычайно важная вещь, которой ждут все украинцы. Но это уже те вещи, которые выходят все же за пределы визовой либерализации», - заявила Сушко.
При этом эксперт отметила, что необходимо взвешенно воспринимать ожидания Европейского Союза в сфере борьбы с коррупцией.
По ее словам, требования, имевшие отношение к либерализации визового режима, оказались эффективным инструментом для проведения различных реформ, и когда в Евросоюзе увидели, что этот инструмент действует, то проявили заинтересованность, чтобы Украина двигалась дальше в проведении реформ.
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«В целом, это не плохо, ведь мы все хотим получить прогресс в борьбе с коррупцией, но в то же время, я, например, против того, чтобы делалась привязка к тому, что мы с электронным декларированием что-то до конца не доделали, и за это нам не дадут безвизовый режим», - сказала Сушко.
В свою очередь аналитик ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая напомнила, что в последнем шестом отчете Европейской комиссии о визовой либерализации содержался пункт, касающийся обещаний украинского правительства и высокопоставленных чиновников выполнить оставшееся для получения безвизового режима.
В частности, одно из условий касалась полного функционирования Национального агентства по предотвращению коррупции и возможности осуществления проверки состояния и имущества чиновников.
Она отметила, что в плане действия визовой либерализации не были прописаны технические требования к функционированию системы электронного декларирования. Но, добавила эксперт, уже сейчас наблюдается определенный прогресс в решении этого вопроса, и поэтому есть надежда, что все недостатки системы э-декларирования будут исправлены и система будет полностью работать.
Кульчицкая подчеркнула, что эффективная система электронного декларирования в первую очередь нужна Украине, а не Европейскому Союзу.
«Мы как украинцы должны быть в первую очередь заинтересованы, чтобы эта система полностью работала, и чтобы ею можно было удобно пользоваться, доказывать вину определенных чиновников, возможно, в хищении денежных средств, в коррупционных схемах», - добавила эксперт.