От украинцев засекретили результаты проверки ситуации с е-декларированием - Transparency International

Об этом свидетельствует ответ Нацгосслужбы на информационный запрос председателя правления Transparency International Украина Андрея Марусова, говорится в сообщении на официальном сайте организации.

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Как отмечается, по поручению премьера Владимира Гройсмана от 13 августа Нацгосслужба должна была провести указанную служебную проверку. Так, в соответствии с ответом на информзапрос ТІ Украина, результаты проверки были направлены сопроводительным письмом №20\196дск в Кабинет Министров Украины 19 августа.

"Правда, узнать о результатах служебной проверки общественность не может из-за грифа «Для служебного пользования». Свое решение закрыть от украинцев результаты проверки Нацгосслужба объясняет требованиями правительственной Инструкции от 1998 года о порядке учета, хранения и использования документов, содержащих служебную информацию. Согласно с ними, копирование для сторонних организаций документов с грифом «Для служебного пользования» осуществляется по согласованию с авторами этих документов. Очевидно, Госспецсвязь такого согласования не предоставила", - говорится в сообщении.

По мнению старшего аналитика Transparency International Украина Александра Калитенка, засекречивание Нацгосслужбой результатов проверки является несостоятельным по целому ряду причин.

«Запрос касался результатов проверки. Согласно закону Украины «О доступе к публичной информации» ограничению доступа подлежит информация, а не документ. Если документ содержит информацию с ограниченным доступом, для ознакомления предоставляется информация, доступ к которой является неограниченным (ч.7 ст.6 Закона). Проще говоря, чиновники Нацгосслужбы могли предоставить обществу документ с общими выводами проверки, вычеркнув из письма Госспецсвязи информацию с ограниченным доступом», – отметил Калитенко.

Кроме того, как отмечается, для обоснования засекречивания Нацгосслужба была бы обязана провести так называемый трехслоговый тест. Тоесть учесть, нанесет ли разглашение служебной информации существенный вред интересам национальной безопасности, территориальной целостности, общественному порядку и выяснить, может ли ущерб от обнародования информации перевесить общественный интерес (ч.2 ст.6 Закона).

Согласно сообщению, Transparency International Украина будет оспаривать решение Нацгосслужбы к Кабинету Министров Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека и будет настаивать на обнародовании результатов служебной проверки.