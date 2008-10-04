Ющенко подписал «антирейдерский» закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон Украины № 540-VІ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о недопущении захвата предприятий, учреждений, организаций”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно недопущения захвата предприятий, учреждений, организаций)».

Этим законом вносятся изменения, которые предусматривают, что для исполнения судебных решений, постановлений о смене органов управления и должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, могут привлекаться исключительно работники органов внутренних дел. Привлечение же других лиц к процессу исполнения таких решений не допускается.

Также внесены изменения в Закон Украины «О милиции», которыми предусмотрена обязанность милиции оказывать помощь государственному исполнителю при проведении исполнительных действий в установленных законодательством Украины случаях. Также внесены изменения в Уголовный кодекс Украины и введена уголовная ответственность за незаконный захват предприятий, учреждений, организаций.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.