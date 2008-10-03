Ющенко назначил своим советником Верховного атамана
19:08, 03 октября 2008Политика
1147
Укааз - на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Игоря ВАРДИНЦА своим советником.
Текст соответствующего Указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. И.ВАРДИНЕЦ - Верховный атаман “Украинского казачества”. Это международная общественная организация, объединяющая граждан Украины и активистов украинской диаспоры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter