Ющенко назначил своим советником Верховного атамана

Укааз - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Игоря ВАРДИНЦА своим советником. Текст соответствующего Указа обнародован на официальном сайте главы государства. Справка УНИАН. И.ВАРДИНЕЦ - Верховный атаман “Украинского казачества”. Это международная общественная организация, объединяющая граждан Украины и активистов украинской диаспоры.

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