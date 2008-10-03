Тимошенко объяснила, о чем так долго говорила с Путиным

Украина и Россия отработали два контракта на поставку и транзит природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Пресс-конференции в Києве сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что отработка документов проходила вчера в Москве в ходе ее встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ, и именно поэтому эта встреча затянулась на продолжительное время.

“Мы прошли каждый пункт контрактов и практически дали поручения нашим службам - НАК “Нафтогаз” и РАО “Газпром”, - чтобы все согласованные нами позиции были учтены”, - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО

Она также подчеркнула, что эти контракты рассчитаны, минимум, на 10 лет и “будут подписаны в ближайшие недели”.

Как сообщал УНИАН, 2 октября премьер-министры Украины и РФ Ю.ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о подписании контрактов на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» без посредников.

Такой вариант отношений, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, определен подписанным Межправительственным меморандумом о сотрудничестве в газовой сфере. «Мы договорились о том, что стороны приветствуют установление с 1 января 2009 года прямых долгосрочных отношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам газа в Украину в объемах, обеспечивающих баланс газа для потребителей Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Также она сообщила, что, согласно меморандуму, стороны подтверждают стремление к поэтапному переходу в течение трех лет на рыночные, экономически обоснованные и взаимовыгодные цены как на импортированный газ, так и на транзит по территории Украины.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА высказывал надежду, что цена на природный газ для Украины в 2009 году не выйдет за пределы 250-300 долларов за тысячу кубометров.

Сегодня, 3 октября, народный депутат от Партии регионов, экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО назвал бессодержательным вчерашний визит в Российскую Федерацию Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мне неясна цель вчерашнего визита премьер-министра. Совершенно очевидно, что цена на газ для Украины на 2009 год не может быть определена до завершения переговоров российской стороны с ее среднеазиатскими поставщиками. Пока нет закупочной цены для России – не будет и цены продажи для Украины. Неужели это кому-то неясно?», - сказал Ю.БОЙКО.