Бойко понял: Тимошенко ездила в Москву за чем угодно, но не за газом

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат, экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО считает бессодержательным вчерашний визит в Российскую Федерацию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, такое мнение Ю.БОЙКО высказал сегодня в интервью журналистам.

«Мне неясна цель вчерашнего визита премьер-министра. Совершенно очевидно, что цена на газ для Украины на 2009 год не может быть определена до завершения переговоров российской стороны с ее среднеазиатскими поставщиками. Пока нет закупочной цены для России – не будет и цены продажи для Украины. Неужели это кому-то неясно?», - сказал депутат.

При этом он добавил, что «в этой связи целью визита ТИМОШЕНКО было все, что угодно, кроме определения цены на газ. Я думаю, это была чисто пропагандистская акция на случай отставки премьера – мол, я договорилась о благоприятной цене, но мне не дали завершить переговоры».

Он также отметил, что по результатам визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву не была определена ни формула цены для Украины, ни этапность перехода страны на мировые цены. «Фактически, визит оказался «пустым», – сказал Ю.БОЙКО.

«Сложившаяся неопределенность с ценой газа несет значительные риски для страны, поскольку без нее – как одного из основных макроэкономических показателей – невозможно подготовить государственный бюджет на 2009 год», – подчеркнул депутат.

Ю.БОЙКО отметил, что «правительство заложило в бюджет прогнозную цену 250 долл. за тысячу кубометров. Руководитель «Нафтогаза Украины» 2 октября назвал диапазон цены в 250-300 долл. Скажите, как в таких условиях можно разработать и утвердить государственный бюджет страны, спланировать все доходы, все расходы и субсидии?».

По мнению экс-министра топлива и энергетики, ситуация с определением цены газа могла быть более благоприятной для Украины, если бы правительство летом провело переговоры со среднеазиатскими государствами-поставщиками.

«На одном из заседаний СНБО, на котором я присутствовал, премьер-министр буквально умоляла Президента дать ей поручение о проведении газовых переговоров с Туркменистаном, Узбекистаном и Казахстаном. Такое поручение было дано, но визиты так и не состоялись. Если бы они были, ситуация была бы намного яснее. А сейчас нам остается только со стороны ждать завершения переговоров поставщиков с Россией. А что касается цены – мы будем поставлены перед фактом», – сказал Ю.БОЙКО.

В то же время, он отметил благоприятную для Украины мировую конъюнктуру цен на энергоносители. «Стоимость нефти на мировых биржах начала падать и, по моему мнению, будет продолжать снижаться. Это оставляет нашей стране шанс, при грамотном проведении переговоров, добиться цены ниже 300 долларов тысячу кубометров», – подчеркнул Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 2 октября премьер-министры Украины и РФ Ю.ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН договорились о подписании контрактов на поставку газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» без посредников.

Такой вариант отношений, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, определен подписанным премьерами межправительственным меморандумом о сотрудничестве в газовой сфере. «Мы договорились о том, что стороны приветствуют установление с 1 января 2009 года прямых долгосрочных отношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» по поставкам газа в Украину в объемах, обеспечивающих баланс газа для потребителей Украины», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Также она сообщила, что, согласно меморандуму, стороны подтверждают стремление к поэтапному переходу в течение трех лет на рыночные, экономически обоснованные и взаимовыгодные цены как на импортированный газ, так и на транзит по территории Украины.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА высказывал надежду, что цена на природный газ для Украины в 2009 году не выйдет за пределы 250-300 долларов за тысячу кубометров.