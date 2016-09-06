В БПП надеются, что Рада одобрит ограничение неприкосновенности депутатов и судей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, даст ли его фракция согласие на арест и задержание судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Читайте такжеНардеп о скандальном судье Чаусе: эта падла таки сбежала

"Я надеюсь, что не только даст согласие на такие действия, но и решит вопрос об ограничении определенной неприкосновенности как народных депутатов, так и судей, чтобы упростить процедуру, если против таких людей открыты уголовные дела, если осуществляются соответствующие процессуальные действия, - чтобы упростить процедуру привлечения их к ответственности за арест или задержание", - сказал Грынив и добавил, что процедура может быть упрощена принятием соответствующего закона.

Так, по его мнению, необходимо упростить процедуру лишения депутатского иммунитета не в полной мере, а именно "на момент, когда открытое против него уголовное дело, чтобы можно было арестовывать или задерживать такого депутата, как и судью".

Грынив добавил, что такие законопроекты уже зарегистрированы.

"Надеюсь, что на этой сессии мы закончим этот вопрос", - сказал депутат.