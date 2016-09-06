Кипр арестовал €2 миллиона украинского бизнесмена - ГПУ
11:55, 06 сентября 2016Политика
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Правоохранители Кипра арестовали 2 млн евро одного из украинских бизнесменов.
REUTERS
Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель главы ГПУ Евгений Енин.
При этом имя бизнесмена не называется. Сейчас ожидается решение украинского суда.
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"Буквально на днях киприоты откликнулись на наш вопрос и арестовали в себя 2 млн евро одного из украинских бизнесменов, которые будут ждать вердикт украинского суда", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Луценко отправился на Кипр, чтобы решить вопрос возвращения в Украину активов экс-чиновников.
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