Кипр арестовал €2 миллиона украинского бизнесмена - ГПУ

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель главы ГПУ Евгений Енин.

При этом имя бизнесмена не называется. Сейчас ожидается решение украинского суда.

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"Буквально на днях киприоты откликнулись на наш вопрос и арестовали в себя 2 млн евро одного из украинских бизнесменов, которые будут ждать вердикт украинского суда", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Луценко отправился на Кипр, чтобы решить вопрос возвращения в Украину активов экс-чиновников.