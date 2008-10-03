Ющенко распустит парламент - политолог

Сегодня ночью истек срок, который по мнению некоторых украинских политиков и экспертов, был отведен на создание в парламенте новой коалиции. Это значит, что президент Ющенко может распустить парламент. В четверг он заявил, что готов к этому. Немецкий политолог, преподаватель Кельнского университета Герхард Симон прогнозирует, что Ющенко так и поступит. В интервью украинской программе «Немецкой волны» Симон сказал:

«Я не думаю, что Ющенко уже сейчас распустит парламент. Пройдет еще некоторое время. Но я опасаюсь, что в конце концов, возможно через несколько недель, Ющенко таки пойдет на этот шаг. Причина простая – не удастся создать новую коалицию. Это не позитивное решение проблемы, но позитивного, кажется, в такой ситуации просто нет». Симон считает, что не удастся ни возобновить предыдущую коалицию, ни образовать новую, в том числе – в составе Блока Тимошенко и Партии регионов. В первом случае эксперт не верит в исчезновение личного напряжения между представителями БЮТ и НУ-НС. Сотрудничество же между БЮТ и ПР, по мнению эксперта, обречено на поражение из-за разных позиций по центральным политическим вопросам. Назначив новые выборы, говорит Симон, Ющенко получит шанс прихода новых политических сил в парламент и новых политиков во все партии. Эти партии и политики, считает Симон, будут вынуждены создать новое большинство.