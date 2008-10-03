На встрече Тимошенко с Медведевым обсуждалась ситуация в Украине
02:15, 03 октября 2008Политика
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Сообщает пресс-служба Кремля
В ходе встречи президента России Дмитрия Медведева с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко обсуждались достигнутые договоренности в области экономического сотрудничества, в том числе и в энергетической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
Также обсуждалась текущая политическая ситуация на Украине и подходы к формированию Европейской системы безопасности.
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