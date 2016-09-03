Кремль поощряет всех, кто работает на раскол ЕС к пересмотру принципов международного права - Лубкивский (видео)

Кремль поощряет шовинистические силы в Европе и всех, кто работает на раскол ЕС к пересмотру принципов международного права.

Об этом заявил дипломатический советник лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, экс-заместитель главы МИД (2014 год) Даниил Лубкивский в эфире «5 канала».

«Российский режим поощряет силы, которые работают на раскол в рамках Европейского Союза, на пересмотр фундаментальных ценностей, пересмотр принципов международного права», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос относительно заявления президента РФ Путина о вероятности дискуссии о пересмотре итогов Второй мировой и, в частности, «относительно Львова, который был частью Польши", Лубкивский подчеркнул: «Не приходится говорить о цинизме президента Путина. Этот сигнал очень характерный. Он адресован шовинистическим кругам, которые сегодня начинают набирать силы в различных государствах, которые являются соседями Украины. Фактически упоминание о Львове, упоминание о западных польских территориях, упоминание о других странах – это форма поощрения к агрессивному образу мышления», - подчеркнул он.

Судя по тому, что делает нынешний режим в Российской Федерации, подчеркнул Даниил Лубкивский «они формируют не только ультраправый интернационал»: «Они с таким же успехом поощряют ультралевые силы, - то есть, любые силы, которые работают на разъединение в рамках Европейского Союза, - на пересмотр базовых, фундаментальных ценностей, на пересмотр принципов международного права. Они сегодня оказываются союзниками того агрессивного мышления, которое характерно для Кремля».