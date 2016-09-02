Концепция восстановления мира на Донбассе касается только подконтрольных Украине территорий - глава МинАТО (видео)

Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает 5 канал.

"Имеется в виду не восстановление собственно поврежденного имущества, а речь идет о возобновлении нормального функционирования. То есть мы не говорим только о той инфраструктуре, которая повреждена в результате боевых действий. Мы говорим также об инфраструктуре, которую надо сейчас или улучшить для того, чтобы и большое количество внутренне перемещенных лиц, который прошла в принимающие общины, могло эффективно пользоваться такой инфраструктурой", – подчеркнул Черныш.

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Он также объяснил: "Данная концепция (концепция государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины – Ред.) касается только подконтрольной правительству Украины территории. Регионов 2 плюс 3. Два региона, которые частично регулируются правительством и три, расположенные рядом. Это Харьков, Запорожье, Днепропетровск. Часть Донецкой и Луганской области не принималась во внимание, потому что там нет украинской власти. Относительно тех территорий у нас есть другой план – "план гуманитарного реагирования".

Напомним, 31 августа Кабинет министров одобрил концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины.