Штайнмайер уверен, что в урегулировании вооруженных конфликтов ОБСЕ способна быть "как никогда важной"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление распространило ОБСЕ сегодня, накануне неформальной встречи Совета министров ОБСЕ, которая состоится 1 сентября в немецком Потсдаме.

"В современном мире, который страдает от многих кризисов, ОБСЕ может быть более важной, чем когда-либо, - в управлении кризисами на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, другими конфликтами в Европе, а также с целью поддержания мира и безопасности в целом", - убежден Штайнмайер.

Председательствующий в ОБСЕ уверен, что в ходе встречи в Потсдаме министры "не будут бояться решать спорные темы и обсуждать конкретные вопросы, такие как укрепление фундаментальных свобод и демократических стандартов, или как решать новые проблемы, такие как международный терроризм и последствия перемещения лиц и миграции".

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"Именно поэтому я с нетерпением жду, чтобы поприветствовать в Потсдаме своих коллег из стран-участниц ОБСЕ. Тот факт, что так много министров иностранных дел будут присутствовать на встрече, отражает важность ОБСЕ как платформы для диалога с целью укрепления мира в Европе и нашей общей безопасности от Ванкувера до Владивостока", - подчеркнул он.

По словам Штайнмайера, одним из важных вопросов повестки дня является контроль над вооружением.

"Я считаю, что как раз сейчас подходящее время, чтобы обеспечить значительный импульс с целью повышения прозрачности, снижения рисков и укрепления доверия", - добавил немецкий министр.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в статье для немецкой газеты написал, что сама ОБСЕ последние годы находится в глубоком кризисе.