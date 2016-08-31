Люди, бросившие тортом в замглавы Минфина, финансируются прокремлевской немецкой партией "Левые" - нардеп

Как сообщает пресс-служба НФ, так он прокомментировал акцию против заместителя министра финансов Сергея Марченко, у которого накануне бросили тортом на пресс-конференции в Киеве.

“За людьми, которые шумно требуют от Украины “немедленно прекратить войну”, обычно сразу видно хитрую морду КГБшника. Это касается и отечественных миролюбцев, и западных. До сих пор главными борцами за мир в Украине были депутаты и телеканалы “Оккупационного блока”, которые были непосредственно причастны к началу войны 2014 года. Люди, которые вчера бросили тортом в Марченко с криками “деньги на стипендии, а не на войну”, по моим данным, финансируются из Германии пророссийской левой партией Die Linke через некий “Фонд Розы Люксембург”, - заявил Гузь.

По словам депутата, "Левые" являются "откровенно КГБшной структурой, которая действует в бывшей Восточной Германии и работает четко на продвижение внешнеполитических требований Путина: отмену санкций против РФ, роспуск НАТО и создание “системы коллективной безопасности в Европе с участием России”.

"То есть, Die Linke - это такой себе немецкий “Оппоблок”. Инфильтрированный субъект, который использует деньги Кремля для пропаганды требований, диаметрально противоположных якобы своей идеологии. Как “левак” может выступать против санкций, которые является бескровным способом прекратить российскую агрессию и оккупацию? Как “европейская партия” может симпатизировать путинскому режиму, который превратил Сирию в лунный ландшафт и нагнал в Евросоюз миллионы беженцев? Очень просто: из Москвы приказали!”, - сказал Гузь.

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Он подчеркнул, что требования к Украине в одностороннем порядке прекратить военные действия являются элементом военной пропаганды и подрывной деятельности врага.

“Все эти акции против войны, все партии и телеканалы, созданные специально для этого, - всего лишь современная обертка древнего приема военной пропаганды. Уже несколько веков пропагандисты стран-агрессоров убеждают солдат и население страны-жертвы “прекратить кровопролитие”, сложить оружие и “установить дружбу”. Так действовали гитлеровские пропагандисты в Европе и США, так действовали японские империалисты в Китае и Маньчжурии, - точно так действуют путинские пропагандисты сегодня", - подчеркнул депутат.

По его мнению, единственное отличие в том, что "путинский режим поднял военную пропаганду на качественно новый, глобальный уровень - сделал ее не вспомогательным, а основным инструментом своей гибридной агрессии против Украины и всей Европы".

"Но морально-политическая суть одна: одностороннего мира за любую цену всегда требуют предатели и агенты врага”, - отметил Гузь.

Напомним, 30 августа в Киеве в заместителя министра финансов Марченко, принимавшего участие в публичной дискуссии относительно изменения подходов к выплаты стипендий, бросили тортом.

После нападения с помощью торта протестующие начали выкрикивать, в том числе, лозунг “Деньги на образование, а не на войну”.