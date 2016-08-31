Французским депутатам "светит" 8 лет украинской тюрьмы за "крымский вояж"

Об этом сообщил нардеп Георгий Логвинский, передает Еспресо.

"Такую цену, я надеюсь, заплатят французский депутат Тьерри Мариани и его коллеги за визит в Крым", - уточнил нардеп.

Он добавил, что по его заявлению прокуратурой Автономной Республики Крым возбуждено уголовное производство по ст. 332-1 за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым.

Читайте такжеПравозащитник о визите французских депутатов в Крым: Они приняли участие в позорном пропагандистском шоу

"Французы не скрывают, что цель их визитов - легитимизация аннексии и снятие санкций с России. Более того, Мариани на пресс-конференции в Москве заявил, что Крым будет признан российским, а санкции сняты еще до конца 2017 года. И взбесился от вопроса журналистов: "Сколько же ему заплатила Россия за такой визит", - уточнил Логвинский.

Он отметил, что "только депутаты не учли, что наша реакция будет жесткой".

"Мы не собираемся закрывать глаза на эти систематические нарушения - ведь визит уже не первый, французские депутаты-рецидивисты уже являются подозреваемыми в уголовных делах по их прошлый визит, который был осужден как международным сообществом, так и МИД Франции, и за который я лично вручал им подозрение в Страсбурге во время сессии ПАСЕ", - заявил Логвинский.

Ранее украинские парламентарии обратились к институтам Франции относительно незаконного визита на территорию оккупированного Крыма 29-31 июля 2016 года пророссийских французских депутатов.