Зварич сложит депутатские полномочия

Министр юстиции Роман ЗВАРИЧ планирует сложить с себя депутатские полномочия после окончательного решения вопроса о присутствии "Нашей Украины" в коалиции.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции в Кабмине.

Р.ЗВАРИЧ заявил, что он не сможет быть министром в коалиционном правительстве, если его политическая сила не будет принимать участия в коалиции.

"На этот момент не совсем понятна ситуация с коалиционным правительством, в которое делегированы представители различных политических сил, в том числе и я от "Нашей Украины". В то же время моя политическая сила не является субъектом коалиции", - сказал Р.ЗВАРИЧ.