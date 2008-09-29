Для коалиции не хватает 7 голосов?

К вечеру воскресенья 30 из 72 членов фракции «НУ — НС» подписались за создание коалиции с БЮТ и Блоком Литвина. Еще требуется семь подписей. Газета "Дело" сообщает, что лидеры мелких партий, входящих в состав блока, еще в пятницу выразили недовольство тем, что лидер фракции Вячеслав Кириленко срывает переговоры с «бютовцами» и «литвиновцами» по созданию коалиции.

Первым о недоверии заявил Юрий Кармазин, представляющий в «НУ—НС» Партию защитников отечества. «Мы дали четко понять Кириленко, что терпеть дальше его выходки не намерены», — сказал Кармазин.

Угрозы депутатов принесли плоды — Кириленко пошел на уступки. После многочасовых дискуссий на заседаниях фракции группа официальных переговорщиков с БЮТ выросла до девяти депутатов — по одному от каждой партии, входящей в блок «НУ—НС».

Одновременно депутаты-«нашеукраинцы» начали собирать подписи за создание коалиции в составе трех. Поскольку решение принимается большинством во фракции, то в таком случае нужно 37 подписей. После этого подписавшиеся, независимо от мнения остальных «нашеукраинцев», смогут вместе с БЮТ договориться с Владимиром Литвином. Предварительно тот уже дал согласие на вхождение в коалицию.

Руководитель фракции «НУ — НС» в парламенте Вячеслав Кириленко выразил недовольство инициативой своих соратников и назвал ее «кулуарной». «Мне известно, что такой список только что распространен в кулуарах Верховной Рады, в том числе и среди представителей СМИ. Заседание фракции продолжалось полтора часа, и ни один депутат на тему того, лично он собирает или лично поставил подпись под таким-то документом, не сказал ни одного слова. Это говорит о кулуарных подходах части коллег», — подчеркнул Кириленко.

В то же время Владимир Арьев, отвечающий за сбор подписей, уверен в законности этой идеи. «Подписи легитимны. Если будет 37 подписей, значит, решение принято», — заявил Арьев.

БЮТ и часть недовольных «нашеукраинцев» уверены — президент и его Секретариат тянут время до 3 октября. Если к этой дате не будет создана коалиция, президент издаст указ о проведении досрочных выборов на 14 декабря. Однако взбунтовавшиеся «нашеукраинцы» могут поломать сценарий с досрочными выборами.