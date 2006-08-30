Жовтяк: у Президента конфликт с Конституцией

Евгений ЖОВТЯК, восстановленный судом в должности председателя Киевской областной государственной администрации, согласен с тем, что нет конфликта между ним и Верой УЛЬЯНЧЕНКО, которая сегодня исполняет обязанности председателя облгосадминистрации. Но, утверждает он, есть конфликт у окружения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а, следовательно, и у самого главы государства, с Конституцией, положения которой игнорируются Президентом.

Об этом Е.ЖОВТЯК сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя слова В.УЛЬЯНЧЕНКО об их взаимоотношениях. (Сегодня В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила на пресс-конференции, что у нее “нет и не может быть” конфликта с Е.ЖОВТЯКОМ, поскольку она “назначена указом Президента” и исполняет “свои обязанности согласно этому указу, а как дальше сложится судьба Е.ЖОВТЯКА – это вопрос суда и дальнейших действий его самого” - УНИАН).

Объясняя свои слова, Е.ЖОВТЯК напомнил, что более двух месяцев назад решением суда он был восстановлен в должности председателя Киевской облгосадминистрации. Кодекс административного судопроизводства предусматривает, что это решение должно быть исполнено Президентом немедленно, и то, что оно до сих пор не исполнено, отметил Е.ЖОВТЯК, является прямым игнорированием Конституции Украины со стороны Президента. “Очевидно, - говорит Е.ЖОВТЯК, - этому в первую очередь способствует ближайшее окружение Президента, в частности, его юридические советники, и Министерство юстиции как исполнительный орган, но глава государства, принимая такие рекомендации, уже сам становится нарушителем Основного Закона страны”.

“Поэтому Вера УЛЬЯНЧЕНКО, назначенная на должность, которую я занимал до этого, действительно права, когда говорит, что у нас нет конфликта. Но это не снимает самой проблемы, ведь нарушение со стороны Президента остается”, - отметил Е.ЖОВТЯК.

“Единственное, в чем я не соглашусь с Верой Ивановной (УЛЬЯНЧЕНКО – УНИАН), - говорит Е.ЖОВТЯК, - это в том, что мое пребывание в должности - “это вопрос суда”. “Суд принял решение – восстановить меня на работе, и Президент должен его исполнить. Не исполняя его, он становится незаконопослушным гражданином страны, вместо того, чтобы быть гарантом исполнения законов и Конституции страны”, - отметил Е.ЖОВТЯК.

Как сообщал УНИАН, 24 мая этого года Президент Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации. Считая свое увольнение незаконным, Е.ЖОВТЯК подал иск в суд. 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск и отменил указ, восстановив Е.ЖОВТЯКА в должности. Но в этот же день 16 июня Указом Президента на должность председателя Киевской облгосадминистрации была назначена В.УЛЬЯНЧЕНКО.

1 августа Государственная исполнительная служба обязала Президента Украины В.ЮЩЕНКО не позднее 10 августа 2006 года издать соответствующий Указ о восстановлении Е.ЖОВТЯКА в должности. На сегодняшний день такого указа нет.