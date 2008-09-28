Ющенко поздравил жителей Снятына с 850-летием города

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил жителей Снятына Ивано-Франковской области с 850-летием города.

“Вам выпало большое счастье жить в славном покутском крае, овеянном героикой времен галицкого князя Ярослава Осмомысла, народных вожаков Ивана Мухи и Семена Височана, подвигов Сечевого стрилецтва и национально-освободительной борьбы Украинской Повстанческой Армии!”, - отмечается в приветствии, текст которого размещен на Официальном сайте Главы государства.

“Снятын – город, где жили и творили величайшие писатели, – Василий Стефаник, Марк Черемшина, Наталия Кобринская, народный художник Украины Василий Касиян”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

“Я горжусь, что в Украине есть такие маленькие, но славные города, где ревностно оберегают давние храмы и здания, памятники и музеи древности, где уважают нашу историю и культуру, лелеют народные традиции и национальную самобытность”, - говорится в приветствии Президента.

В.ЮЩЕНКО выразил большую благодарность снятынцам – духовно богатым, трудолюбивым, честным и добрым людям, настоящим патриотам родной земли. По словам Президента, их неутомимый и самоотверженный труд является весомым вкладом в процветание Прикарпатья и всей Украины.