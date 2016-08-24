Порошенко и Дуда выступили за укрепление отношений Украины и Польши и защиту соответствующих нацменьшинств

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом говорится в совместной декларации президентов Украины и Польши, принятой в Киеве в день празднования 25-й годовщины независимости Украины.

«Мы, президенты Украины и Республики Польша, в день празднования 25-й годовщины независимой Украины, подтверждаем взаимно стратегический характер наших отношений и декларируем стремление и в дальнейшем строить украино-польское соседство на основе общего цивилизационного развития, которое укрепит наши отношения, станет длительным сообщением наших отношений, гарантируя этому и будущим поколениям поляков и украинцев чувство взаимного доверия, согласия и безопасности», - отмечается в декларации.

Также Порошенко и Дуда подтвердили готовность продолжить сотрудничество на уровне президентов в традиционной плоскости украино-польских отношений, которую формируют как встречи глав государств на высшем уровне, так и регулярные переговоры в формате Консультационного комитета президентов Украины и Польши, который функционирует с 1993 года и очерчивает многоотраслевой план украино-польского сотрудничества на последующие годы.

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«Заявляем, что и впредь будем развивать наши отношения в соответствии с Договором о добрососедстве, дружеских отношениях и сотрудничестве, подписанным в Варшаве 18 мая 1992 года, признавая территориальную целостность Украины и Польши, нерушимости границ наших государств, а также высоко оценивая значение дружеских украино-польских взаимоотношений для достижения европейской солидарности», - подчеркнули Порошенко и Дуда.

Также они заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству в сфере поддержки и защиты прав украинского и польского национальных меньшинств.

В частности, как отмечается в документе, «после падения «железного занавеса» миллионы поляков и украинцев встречались, учились, работали, жили вместе, развивая широкую сеть контактов, которые объединяют наши государства, наших интеллектуалов, художников, предпринимателей – наши общества».

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Президенты Украины и Польши подчеркнули, что признают силу и стабильность этих связей, что подтвердила безоговорочная поддержка поляками украинцев, которые боролись за свободу и демократию во время Оранжевой революции и Революции достоинства.

В связи с этим Порошенко и Дуда заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству в сфере поддержки и защиты прав украинского и польского национальных меньшинств, чтобы украинцы в Польше и поляки в Украине могли в полной мере реализовать себя как сообщества, которые заботятся о своих народных традициях, родном языке и культуре.

Кроме того, два президента заявили о готовности к сотрудничеству в осуществлении активной политики в Центрально-Восточной Европе.

«Декларируем готовность к сотрудничеству в осуществлении активной политики в Центрально-Восточной Европе, которая способствует реализации интересов наших государств и повышению значения региона и является ключом к стабильности всего континента», - сказано в документе.

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Президенты признали, что важным фактором украино-польского сотрудничества является Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое должно вступить в силу как можно быстрее.

«Польша последовательно поддерживала Украину в течение 20 лет на трудном пути к евроинтеграции от момента установления Киевом отношений с Европейским Союзом в 1994 г. и продолжит поддерживать Украину в реализации ее евроинтеграционного курса», - отмечается в декларации.

Порошенко и Дуда заявили, что Польша поддерживает введение безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной как эффективного шага, который способствует расширению человеческих контактов.

В декларации также говорится, что власти Украины готовы активно поддерживать экономическое партнерство с Польшей в сфере инвестиций и экономического сотрудничества на основе открытости и прозрачности.

При этом отмечается, что Польша последовательно поддерживала и будет поддерживать Украину на ее пути глубокой трансформации и структурных реформ, а также подтверждает «готовность к дальнейшему сотрудничеству и оказанию всесторонней помощи в реализации амбициозной программы модернизации украинского государства».

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Кроме того, в документе отмечается, что независимость Украины и восстановление мира в ней имеет принципиальное значение для безопасности всех европейских государств, в том числе Польши.

«Осознаем свою ответственность за укрепление безопасности и стабильности на европейском континенте в свете нынешних вызовов и угроз, вызванных агрессией России против Украины, оккупацией части ее территории», - отмечается в декларации.

При этом Порошенко и Дуда отметили неизменность позиции Польши относительно поддержки усилий Украины по восстановлению территориальной целостности.

«Подтверждаем, что Украина признает важной роль и значение Польши в поисках устойчивого решения проблемы стабильности и мира в регионе. Польская сторона считает, что независимость Украины имеет принципиальное значение для безопасности и независимости Польши», - отмечается в декларации.