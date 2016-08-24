Порошенко: ужесточение санкций против РФ надо отстаивать до полного вывода оккупационных войск из Украины
Президент Петр Порошенко подчеркивает, что разговоры об ослаблении санкций западных государств против РФ контрпродуктивны, ограничительные меры необходимо усиливать.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинскими дипломатами.
Порошенко выразил надеюсь, что западные партнеры осознают контрпродуктивность и опасность разговоров о «каком-то послаблении или, не дай Бог, отмене санкций по отношению к агрессору - Российской Федерации».
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«Заигрывание с тем, кто откровенно пренебрегает международным правом, - это не угроза Украине, это угроза мировой безопасности", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, после аннексии Крыма Россия разрушила послевоенную систему мировой глобальной безопасности, и на сегодня вопрос безопасности стоит на повестке дня в большинстве стран.
"Следует отстаивать сохранение и усиление санкций в отношении России до момента полного прекращения агрессии. Это является критерием оценки эффективности наших дипломатов. До момента полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины, до момента полного восстановления территориальной целостности нашего государства", - подчеркнул Порошенко.