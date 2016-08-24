Порошенко: ужесточение санкций против РФ надо отстаивать до полного вывода оккупационных войск из Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой перед украинскими дипломатами.

Порошенко выразил надеюсь, что западные партнеры осознают контрпродуктивность и опасность разговоров о «каком-то послаблении или, не дай Бог, отмене санкций по отношению к агрессору - Российской Федерации».

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«Заигрывание с тем, кто откровенно пренебрегает международным правом, - это не угроза Украине, это угроза мировой безопасности", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, после аннексии Крыма Россия разрушила послевоенную систему мировой глобальной безопасности, и на сегодня вопрос безопасности стоит на повестке дня в большинстве стран.

"Следует отстаивать сохранение и усиление санкций в отношении России до момента полного прекращения агрессии. Это является критерием оценки эффективности наших дипломатов. До момента полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины, до момента полного восстановления территориальной целостности нашего государства", - подчеркнул Порошенко.