Председательствующая в ОБСЕ Германия созывает министров на неформальное заседание для обсуждения ситуации в Украине
10:58, 24 августа 2016Политика
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Министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Германии Штайнмайер собирает коллег на неформальную встречу для обсуждения ситуации в Украине.
Встреча состоится 1 сентября в Потсдаме / УНИАН
Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, встреча министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ состоится 1 сентября в Потсдаме (Германия).
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"Темой обсуждения будут вопросы общих вызовов в регионе ОБСЕ и углубления сотрудничества между странами - членами организации. Особое внимание будет уделено привлечению ОБСЕ к решению кризисов и конфликтов, особенно в Украине, и борьбе с терроризмом", - отметили в пресс-службе.
В ОБСЕ отметили, что это неформальное заседании также будет основой для подготовки министерского Совета организации, который пройдет в декабре в Гамбурге.
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