Председательствующая в ОБСЕ Германия созывает министров на неформальное заседание для обсуждения ситуации в Украине

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, встреча министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ состоится 1 сентября в Потсдаме (Германия).

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"Темой обсуждения будут вопросы общих вызовов в регионе ОБСЕ и углубления сотрудничества между странами - членами организации. Особое внимание будет уделено привлечению ОБСЕ к решению кризисов и конфликтов, особенно в Украине, и борьбе с терроризмом", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ отметили, что это неформальное заседании также будет основой для подготовки министерского Совета организации, который пройдет в декабре в Гамбурге.