"Прокуратура серьезнее взялась": Парубий прокомментировал допрос в ГПУ по делу Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле здания Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины после допроса.

На вопрос, считает ли он, несмотря на сегодняшний допрос и поставленные вопросы, что прокуратура серьезнее взялась за дело Майдана, Парубий сказал: «Я могу сказать, что серьезнее. И явно могу сказать, что у следователей есть желание и энтузиазм. Я на это очень рассчитываю»

Вместе с тем спикер добавил, что понимает сложности, которые есть при расследовании, в частности, из-за того, что «подразделения, которые штурмовали Майдан, не очень хотят давать показания по этому поводу».

Комментируя допрос, Парубий отметил, что ему фактически пришлось снова с самого начала пересказывать всю историю Майдана. По его словам, следователей особенно интересовала структура Майдана и Самообороны. «Мне пришлось рассказывать о том, как создавалась Самооборона, о каждой сотне, как происходило управление Самообороной. Также, как строился палаточный городок, штаб Национального спасения, совет Майдана», - сказал председатель парламента и добавил, что некоторые моменты он детализировал во время допроса.

Читайте такжеЛуценко пообещал Януковичу очную ставку с руководством страны, но - в Киеве

Спикер также сообщил, что пообещал пригласить и сотников Самообороны, которые смогут дать более детальную информацию о том или ином периоде Майдана, который интересует следователей», а также предоставить все необходимые документальные данные из архива Самообороны Майдана, которые не сгорели во время пожара в Доме профсоюзов.

Кроме того, Парубий пообещал, что в дальнейшем максимально привлечет к расследованию и народных депутатов, которых прокуратура тоже захочет допросить. «Мое требование было одно, и моя просьба к ребятам была одна – как можно скорее сказать обществу и назвать виновных в расстреле людей на Майдане. Мне пришлось сказать свое мнение, что считаю неприемлемым, что мы за 2,5 года не имеем четких и внятных данных о преступниках, и соответственно общество ждет результатов», - подчеркнул Парубий.

По его словам, во время допроса он также говорил о российском следе на Майдане. «По моему глубокому убеждению, я не следователь и не юрист, но этот след присутствовал и ощущался в течение всего Майдана – на этом я делал особый упор и особые детали отвечал», - сообщил спикер.

Дальше, по его словам, планируется, что на других допросах он расскажет «о периоде СНБО, о Луганске». «Я десять дней, сразу после захвата Службы безопасности, был в Луганске и вел переговоры об освобождении административных зданий. И собственно следователь по этому делу попросил в ближайшее время, чтобы я мог дать такие же подробные показания о событиях АТО и событиях на оккупированных территориях», - рассказал председатель парламента.