Янукович хочет очной ставки с Порошенко и другими должностными лицами (документ)

Об этом "Украинской правде" сообщил адвокат Виталий Сердюк. "Официальное ходатайство в ГПУ было подано во вторник", - отметил Сердюк.

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Так Янукович требует от Генпрокуратуры провести одновременный допрос (очную ставку) его и президента Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, мэра города Киева Виталия Кличко, секретаря СНБО Александра Турчинова.

Кроме того, он просит о проведении очной ставки с другими должностными лицами, фамилии которых адвокаты не указали. Отмечается, что речь идет о лицах, которых прокуратура вызвала для дачи показаний по "делу Майдана".

"Для обеспечения публичности процесса Виктор Янукович настаивает на проведении допроса в суде согласно ч. 1 ст. 225 УПК Украины", - отметили адвокаты.

"Только полученные в суде показания являются решающими. Если ГПУ инициировала проведение допроса первых должностных лиц государства, то соответственно считаем целесообразным провести одновременно и одновременный допрос, который и является очной ставкой", - добавил Сердюк.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Янукович готов приехать в Украину, Сердюк ответил: "Нет, он готов дать очную ставку в режиме видеоконференции".

Он напомнил, что уже есть решение Святошинского суда о проведении очных ставок в рассмотрении вопроса по беркутовцах.

Януковича, в частности, подозревают в получении взятки на сумму 26 млн грн в период 2011-2012 годов от предприятия "Новый мир".

Напомним, бывший президент сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он, по последним данным, скрывается на территории России.

Между защитой Януковича и ГПУ происходят споры о режиме проведения допроса.