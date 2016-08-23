Порошенко назначил послов в Турции и Ливане

Об этом говорится в указах №346 и №351 от 23 августа.

Так, указом №346 глава государства назначил чрезвычайным и полномочным Украины в Турции Андрея Сибигу.

Другим указом Порошенко назначил чрезвычайным и полномочным Украины в Ливане Игоря Осташа.

Читайте такжеМИД принял копии верительных грамот от нового посла США Йованович

Напомним, Сибига до этого занимал должность директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел.

10 августа МИД сообщил, что посольство Украины в Сирии, где идет гражданская война, просит обращаться по вопросам оформления документов, в том числе срочных, в украинское посольство в Ливане.