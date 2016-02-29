МИД планирует ввести выдачу электронных виз

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Андрей Сибига во время Facebook-конференции.

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«В ближайшее время на рассмотрение правительства Украины будут внесены обновленные правила оформления виз для иностранцев, над которыми работа велась с начала 2015 года. Ими предусматривается возможность оформления электронной визы, аутсорсинг, отмена приглашений ГМС, сокращение сроков оформления визы, снижение стоимости, унификация перечня документов для получения украинской визы, онлайн-заполнение визовых анкет и регистрация на подачу визовых документов и другие инновационные элементы», - отметил он.

По словам Сибиги, главная предпосылка введения этих изменений выполнена – с 17 февраля начата тестово-опытная эксплуатация информационно-телекоммуникационной системы «Виза», которая соответствует европейским стандартам в области оформления виз.

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