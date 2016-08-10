Украина срочно эвакуирует граждан из Алеппо

Как сообщается на странице украинского диппредставительства в Facebook, с этой целью посольство и почетное генеральное консульство в Алеппо организуют эвакуацию украинских граждан из Алеппо в Украину через Дамаск и Бейрут.

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В случае необходимости оказания помощи и для записи на эвакуацию посольство просит срочно связаться по его телефонам: +963-957-570-0000, почетное генконсульство в Алеппо - +963-966-241666, +963-936-124888, +963-992-222290 или отправить сообщение на адрес emb_sy@mfa.gov.ua или через страницу посольства в Facebook и Twitter.

По всем вопросам оформления документов, в том числе срочных, украинскими консульскими сотрудниками посольства Украины в Сирии просит обращаться в посольство в Ливане.