Начались консультации БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина

Начались консультации представителей фракций Блока Юлии Тимошенко, “Наша Украина – Народная Самооборона” и Блока Литвина по поводу создания парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, на консультациях, которые проходят в Верховной Раде Украины, в частности присутствуют: от фракции НУ-НС - ее лидер Вячеслав КИРИЛЕНКО, народные депутаты Роман ЗВАРИЧ, Владимир АРЬЄВ, Кирилл КУЛИКОВ, от БЮТ – первый заместитель лидера фракции Андрей КОЖЕМЯКИН, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, а также депутаты Владимир ЯВОРИВСКИЙ и Сергей СОБОЛЕВ, а от Блока Литвина – народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ.