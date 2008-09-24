Начались консультации БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина
20:47, 24 сентября 2008Политика
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Начались консультации представителей фракций Блока Юлии Тимошенко, “Наша Украина – Народная Самооборона” и Блока Литвина по поводу создания парламентской коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, на консультациях, которые проходят в Верховной Раде Украины, в частности присутствуют: от фракции НУ-НС - ее лидер Вячеслав КИРИЛЕНКО, народные депутаты Роман ЗВАРИЧ, Владимир АРЬЄВ, Кирилл КУЛИКОВ, от БЮТ – первый заместитель лидера фракции Андрей КОЖЕМЯКИН, заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, а также депутаты Владимир ЯВОРИВСКИЙ и Сергей СОБОЛЕВ, а от Блока Литвина – народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ.
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