Парубий убежден, что Запад должен ужесточать санкции против России
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что Запад должен ужесточать санкции против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время XII Совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.
Спикер отметил приоритетность вопроса санкций против России. "Когда мы говорим о возможном давлении на Российскую Федерацию, мы осознаем: давление и защита Украины может происходить по двум ключевым фронтам", - сказал он.
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Так, Парубий отметил, что это военный фронт, на котором сегодня удерживает позиции обновленная украинская армия.
"Но не менее важен и международный фронт. Не менее важны и санкции, которые против России применили государства всего свободного мира", - сказал председатель ВР.
Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы "эта тенденция и санкции не только оставались, но и становились более жесткими".