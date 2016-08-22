Парубий убежден, что Запад должен ужесточать санкции против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время XII Совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины сегодня в Киеве.

Спикер отметил приоритетность вопроса санкций против России. "Когда мы говорим о возможном давлении на Российскую Федерацию, мы осознаем: давление и защита Украины может происходить по двум ключевым фронтам", - сказал он.

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Так, Парубий отметил, что это военный фронт, на котором сегодня удерживает позиции обновленная украинская армия.

"Но не менее важен и международный фронт. Не менее важны и санкции, которые против России применили государства всего свободного мира", - сказал председатель ВР.

Он подчеркнул, что крайне важно, чтобы "эта тенденция и санкции не только оставались, но и становились более жесткими".