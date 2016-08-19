Меркель не видит оснований для отмены санкций против России
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявляет, что не видит оснований для отмены санкций Европейского Союза против Российской Федерации, поскольку Москва не выполнила всех своих обязательств в рамках Минского процесса.
Об этом она заявила в интервью издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Deutsche Welle.
Глава правительства Германии напомнила, что именно Россия вызвала кризис, аннексировав Крым в 2014 году и оказав поддержку сепаратистам на востоке Украины.
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"Европа обязана реагировать на это нарушение основополагающих принципов", - подчеркнула Меркель.
Канцлер подчеркнула, что она вместе с президентом Франции Франсуа Олландом прилагает все усилия, чтобы убедить украинскую и российскую власти выполнять Минские соглашения, несмотря на все сложности, которые возникают на этом пути. "Это остается необходимым условием, которое определяет будущее санкций", - отметила Меркель.
1 июля 2016 года Европейский Союз продлил санкции против России до конца января 2017 года.