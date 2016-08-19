Меркель не видит оснований для отмены санкций против России

Об этом она заявила в интервью издательскому объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает Deutsche Welle.

Глава правительства Германии напомнила, что именно Россия вызвала кризис, аннексировав Крым в 2014 году и оказав поддержку сепаратистам на востоке Украины.

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"Европа обязана реагировать на это нарушение основополагающих принципов", - подчеркнула Меркель.

Канцлер подчеркнула, что она вместе с президентом Франции Франсуа Олландом прилагает все усилия, чтобы убедить украинскую и российскую власти выполнять Минские соглашения, несмотря на все сложности, которые возникают на этом пути. "Это остается необходимым условием, которое определяет будущее санкций", - отметила Меркель.

1 июля 2016 года Европейский Союз продлил санкции против России до конца января 2017 года.