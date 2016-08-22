Правительство должно продолжить обустройство границы с Россией - Геращенко

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко на пресс-конференции по результатам инспектирования хода работ на грани границы с Россией в Харьковской области.

"До 2015 года тысячи километров границы с РФ представляли собой леса, поля, чащи, где не было ни сетки, ни контрольно-следовые полосы, ничего", - подчеркнул Антон Геращенко.

"После конфликта с Россией, после нападения на Крым и Донбасс, правительством Арсения Яценюка было принято решение, согласно закона о государственной границе Украины, выделить средства на их обустройство и возведение инженерных сооружений, которые позволили бы защитить границу от проникновения ДРГ, незаконного пересечения границы и экономической контрабанды через границу", - сказал он.

По его словам, в 2015 году, в частности, были оборудованы противотанковые рвы в Черниговской и Харьковской областях, в этом году работы ведутся на стыке Харьковской и Луганской областей.

Народный депутаты сообщили, что в одной лишь Харьковской области было оборудовано 226,3 км противотранспортных рвов, 64,6 км металлического забора, 9 огневых позиций.

"Это только начало, потому что далее мы должны обустроить нашу границу по последнему слову техники. Каждый километр должно просматриваться специальными средствами видеофиксации, дальномерами, использованием ночной оптики - так, чтобы ни одна мышь не могла там проскочить. Однако на эту работу есть 28 критиков и популистов, которые хотят нарастить свой политический рейтинг", - сказал Антон Геращенко.

Он отметил, что фракция "Народный фронт" будет настаивать на продолжении работ по обустройству границы по европейским стандартам.

"Когда Европа говорит, что предоставит нам безвизовый режим, то все забывают, что, в первую очередь, нам нужны будут надежные границы с РФ, чтобы через них не могли проходить тысячи нелегалов", - добавил Геращенко.