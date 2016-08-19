Путин заверил, что не собирается сворачивать дипотношения с Киевом

Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности в аннексированном Крыму.

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Путин заявил, что будет "создавать возможности для развития контактов, их поддержания" с Украиной, "несмотря на нежелание сегодняшних властей в Киеве иметь полноценные дипломатические отношения на уровне послов".

Как сообщал УНИАН, 28 июля Михаил Зурабов уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла России в Украине. С 24 февраля по 7 июня 2014 года он был отозван в Москву для консультаций в связи со сменой власти в Украине. В этот же день СМИ распространили информацию о том, что Зурабов неоднократно лично просил президента РФ Владимира Путина снять его с этой должности, особенно после Евромайдана. А также сообщили о том, что вероятным послом станет нынешний полпред в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. 29 июля Министерство иностранных дел Украины сообщило, что не получало запроса на предварительное согласие о назначении Михаила Бабича послом России в Украине. А 1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не оглашал кандидатуру нового посла в Украине Михаил Бабича до получения агремана, утечка произошла через СМИ.

Кроме этого, напомним, что 10 августа ФСБ объявило о задержании группы диверсантов, действовавших, как утверждают спецслужбы, по указанию главного управления разведки Минобороны Украины. По данным российских силовиков, они планировали теракты на оккупированном полуострове.

Президент Петр Порошенко назвал обвинения Кремля в отношении Крыма «бессмысленными и циничными». В Генштабе Вооруженных сил Украины опровергли заявление Федеральной службы России и назвали его провокацией.