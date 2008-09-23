Жириновский рассказал, когда Россия введет войска в Украину

"Если власти Украины начнут физическое уничтожение русского населения или репрессии против него, Россия будет иметь право осуществить вооруженное вторжение", - в эфире телеканала «Украина» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Все зависит от населения Крыма и других, восточных, южных регионов Украины, Там очень много граждан, которые или являются русскими, или выступают за самые тесные отношения с Россией. Все должно решаться на референдумах. Может быть, Украина будет нейтральным государством, и вообще никаких проблем не будет. Ведь Саакашвили сам начал агрессивные вооруженные действия. Если бы он не начал, даже несмотря на признание Косово, Москва бы не признала ни Абхазию, ни Южную Осетию», – сказал он.

«Я не уверен, что кто-то в Киеве начнет уничтожать русских в Крыму, или в Донбассе, или в Харькове... Но если кто-то будем бомбить Симферополь, Харьков, Донецк, другие города, мы защитим», – отметил Жириновский.

На вопрос украинского журналиста, сколько должно быть обращений от российских граждан, притесняемых в Крыму, для того, чтобы Россия осуществила вторжение, Жириновский ответил:

«Когда два года назад один израильский капрал пропал в Ливане, израильская армия осуществила вторжение на территорию Ливана и наказала весь Ливан. Погибли тысячи ливанцев... Если кто-то попытается втянуть Украину в НАТО, а население выступит против, а над ними будут издеваться, будут хватать, сажать в тюрьмы, начнется перестрелка, то у России будет право защитить наших граждан на Украине», – заявил он.

«Идеальный вариант – для Грузии и Украины – оставаться нейтральными странами. Между нами не было бы никаких границ, никакой таможни», – отметил Жириновский.

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