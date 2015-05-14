Аваков: Каськива подозревают в миллиардных махинациях

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

По его словам, установлено, что служебные лица "Госинвестпроекта", сговорившись со служебными лицами госпредприятия "Государственная инвестиционная компания", предприятиями "Боржава резорт", "Бионник Девелопмент", госпредприятием "Эл Эн Джи Терминал", предприятием "Борисфен", госпредприятиями "Дирекция по строительству и управлению проектом "Воздушный экспресс", "Грин Энерго", "Нацпроект "Открытый мир" и другими в 2012-2013 годах, завладели суммой около 2 миллиардов гривен, которые принадлежали государству.

"В настоящий момент в криминальном производстве активно расследуется направление завладения государственными средствами, выданными в качестве кредитов ТОВ "Боржава Резорт" (165 млн. грн.) и ТОВ ТД "Борисфен" ( 94,2 млн. грн.)", - сообщил Аваков.

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"В том числе, как установлено следствием МВД и Госфинмониторингом, упомянутые предприятия полученные государственные средства в основном использовали для покупки валюты с ее дальнейшим перечислением компаниям-нерезидентам для покупки части акций и долей в уставных капиталах украинских предприятий", - добавил он.

"Во время расследования установлено, что указанные получатели кредитов были ранее прямо или косвенно связаны с руководством "Госинвестпроекта", в том числе с Владиславом Каськивым", - сообщил министр.