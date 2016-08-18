Путин несколько месяцев предлагает Обаме заключить невыгодную для Украины сделку - The Times

Об этом пишет Роже Бойз на сайте британского издания The Times, сообщает ZN.ua.

"Обаме пора проснуться и посмотреть, что он сделал: новую военную ось на Ближнем Востоке, скрепленную презрением к Вашингтону", - говорится в статье.

Как утверждает автор, Путин надеется заключить сделку с Обамой в последние несколько месяцев. Суть ее в том, что США должны отступить от Украины, тогда Россия прекратит "заигрывать" с Турцией.

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Москва уверена, считает автор, что Вашингтон скорее заинтересован в удержании Турции в НАТО, чем в продолжении конфликта из-за аннексии Крыма. В свою очередь, европейцы явно больше желают сохранения миграционного соглашения с Анкарой, чем вступления Украины в ЕС. Кремль при этом не исключает победу на президентских выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и он очень заинтересован в такой сделке.

"Возможно, Обама не будет достаточно заинтересован в таком компромиссе, его время уходит быстро. И Путин об этом хорошо знает. Разве не Рональд Рейган эффективно использовал его неудачный период, проводя диалог с Михаилом Горбачевым, что заложило основу для окончания холодной войны?", - резюмирует автор.