Россия перебросила стратегические бомбардировщики на авиабазу в Иране (фото)
11:15, 16 августа 2016Мир
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Российские бомбардировщики Ту-22М3 были размещены на военной базе Хамедан на западе Ирана.
Для осуществления ударов по целям вблизи Пальмиры российским самолетам надо было пролететь 2150 км / almasdarnews.com
До сих пор стратегические бомбардировщики совершали вылеты с базы Моздок в Южной Осетии, пишет Европейская правда со ссылкой на Al-Masdar News. Однако договоренность между Ираном и Россией позволит РФ сократить время полета на 60%, сохраняя Кремлю деньги и увеличивая эффективность авиаударов.
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Для осуществления ударов по целям вблизи Пальмиры российским самолетам надо было пролететь 2150 км, от базы Хамедан до Пальмиры – 900 км
Издание отмечает, что база Хмеймим в сирийской Латакии, где размещаются российские самолеты, не подходит для массивных Ту-22М3 – одних из крупнейших бомбардировщиков мира.
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