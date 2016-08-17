Минюст передал в Россию повторный запрос о допросе Януковича: предыдущий коллеги "где-то потеряли"

Министерство юстиции Украины повторно направило в российский Минюст запрос о видеодопросе бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом 16 августа в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

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"Получили такое уведомление от Минюста РФ по запросу о видеодопросе Януковича. Где-то потеряли 4 листае (из 30). При том, что все они были скреплены степлером", - написал Петухов.

Он добавил, что какие именно листы потерялись, объяснить по телефону в российском министерстве не смогли.

"Мы не гордые, сделали копию 30 листов, еще раз надежно скрепили степлером и отправляем. Продублируем по факсу", - добавил Петухов.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, Янукович подозревается в организации большинства случаев насильственных действий против участников Революции Достоинства, а также в совершении ряда экономических преступлений. 21 февраля 2014 года Янукович и сбежал в Россию. В экстрадиции РФ отказала, поэтому ГПУ собиралась провести допрос экс-президента путем видеоконференции.