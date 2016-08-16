Климкин допустил, что крымская провокация гебистов Путина связана с приближением выборов в России

Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин в интервью австрийскому изданию Der Standard.

"Мы не знаем, была ли эта спланированная акция России или только случайный инцидент. Это может быть попытка мобилизовать (россиян - УНИАН) внутри страны: В ближайшее время в России будут парламентские выборы, настроение в Крыму оставляет желать лучшего. Возможно, Россия хочет нарушить ход мирного процесса, выиграв время. Мы не знаем точно, какая у РФ тактика, но это очень опасно", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов".

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В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о бессмысленности и циничности обвинений России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. Секретарь СНБО Турчинов подчеркнул, что заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму является еще одним элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

12 августа российские СМИ со ссылкой на источник в спецслужбах сообщили фамилии якобы сотрудников украинской разведки, которые были в составе так называемой "диверсионной группы", обнаруженной вблизи Армянска. Также, по данным источника, один из "агентов" якобы должен был организовать закладку муляжей бомб в аэропорту Симферополя с целью проверить действия правоохранительных органов Крыма, подконтрольных РФ.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в Главном управлении разведки не существует лиц, которые, как утверждают российские спецслужбы, входили в состав так называемой крымской "диверсионной группы".